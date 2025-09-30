Danjuma suma su tercer tanto e Ilic y Rondón se estrenan

El conjunto ovetense remontó con dos tantos en dos minutos (m.85, m.86), aunque terminó con un jugador menos por la expulsión del goleador del empate a 1, Ilic, por doble amarilla.

Kylian Mbappé mantiene el liderato en la tabla de goleadores de LaLiga tras el tanto que firmó ante al Atlético de Madrid, el octavo de la temporada, frente a los seis que ya suma el argentino Julián Álvarez, que con un doblete en el derbi se ha disparado hacia arriba para acechar al jugador francés.

A los cuatro llegaron Robert Lewandowski (Barcelona), Borja Iglesias (Celta) e Iván Romero (Levante). El primero, dio la victoria a su equipo, que ganó 2-1 con un tanto del polaco; el segundo, marcó, como Mbappé, por cuarta jornada consecutiva, pero su equipo perdió 2-1 con el Elche; y el tercero firmó un buen gol en el Coliseum con el que empató su equipo (1-1).

- Con 8 goles: Mbappé (FRA) (2p) (Real Madrid).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- Con 6 goles: Julián Álvarez (ARG) (1p) (Atlético de Madrid).

- Con 4 goles: Ferran Torres y Robert Lewandowski (POL). (Barcelona); Borja Iglesias (1p) (Celta); Iván Romero y Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca).

- Con 3 goles: Raphinha (BRA) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (Betis); Rafa Mir y André Silva (POR)(Elche); Pere Milla (Espanyol); Liso (Getafe); Vinicius (BRA) y Güler (TUR) (Real Madrid); Hugo Duro y Danjuma (NED) (Valencia); Buchanan (CAN) (Villarreal)

- Con 2 goles: Carlos Vicente (2p) (Alavés); Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Lamine Yamal (1p) y Fermín (Barcelona); Fornals (Betis); Puado (1p), (Espanyol); Budimir (CRO) (1p) (Osasuna); De Frutos y Álvaro García (Rayo Vallecano); Oyarzabal (1p) (Real Sociedad); Isaac (Sevilla); Pepé (CIV) y Pape Gueye (SEN) (Villarreal).

- Con 1 gol: Toni Martínez, Tenaglia (ARG) y Guevara (Alavés); Nico Williams (1p), Sancet (1p), Maroan, Robert Navarro, Paredes y Jaureguizar (Athletic); Giuliano Simeone (ARG), Barrios, Nico González (ARG), Gallagher (ING), Le Normand y Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Pedri, Dani Olmo, Jules Koundé (FRA), Eric García y Araújo (URU) (Barcelona); Ruibal, Lo Celso (ARG), Abde (MAR), Bartra y Bakambu (CGO) (Betis); Javi Rueda y Hugo Álvarez (Celta); Germán Valera, John Donald, Rodrigo Mendoza y Pedrosa (Elche); Miguel Rubio, Kike García (1p), Roberto, Carlos Romero y Cabrera (URU) (Espanyol); Uche (NGR), Mario Martín, Borja Mayoral, Arambarri (URU) y Juan Iglesias (Getafe); Joel Roca, Vanat (UKR) y Ounahi (MAR) (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Carlos Álvarez y Koyalipou (RCA) (Levante); Mateu Morey y Asano (JPN) (Mallorca); Raúl García de Haro, Iker Benito y Víctor Muñoz (Osasuna); Luka Ilic (SRB), Salomón Rondón (VEN), Dendoncker (BEL) y Reina (Oviedo); Isi (1p), Fran Pérez y Chavarría (Rayo Vallecano); Miliao (BRA) y Mastantuono (ARG) (Real Madrid); Take Kubo (JPN), Odriozola, Barrenetxea, Oskarsson (ISL) y Brais Méndez (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Alfon, Peque, Vargas (SUI), Alexis Sánchez (CHI), Sow (SUI) y Akor Adams (NGR) (Sevilla); Diego López, Diakhaby (FRA) y Santamaria (FRA) (Valencia); Rafa Marín, Mikautadze (GEO), Oluwaseyi (CAN), Solomon (ISR) y Moleiro (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis).