Dura prueba ante el invicto Dortmund sin Nico Williams

El extremo internacional sigue sin recuperarse de la lesión sufrida con la selección española y se suma a las bajas de Alex Berenguer, Mikel Vesga y Beñat Prados, que han dejado al equipo de Valverde debilitado en el medio campo y en ataque.

En cambio, el técnico rojiblanco puede contar ya en Champions con Aymeric Laporte, inscrito por Prados, lesionado de larga duración. Lo que hace de las ausencias también de larga duración de los centrales Yeray Álvarez y Unai Egiluz sean ahora ausencias menos trascendentes.

La presencia de Laporte es la buena noticia de las últimas semanas en un equipo casi en barrena desde que ganase los tres primeros partidos de liga. Ya que lleva, justo desde que se lesionó Nico, solo un punto en cinco encuentros.

Cuatro de ellos fueron de Liga y el quinto la derrota en San Mamés frente al Arsenal en el arranque de la fase liga de la Champions, un 0-2 excesivo y hasta inmerecido para un equipo rojiblanco que dio la cara y compitió al nivel que acostumbró la temporada anterior.

En este curso, el Athletic está romo en ataque si no está Nico en el campo, entre otras razones, porque su hermano Iñaki y Oihan Sancet las otras figuras del equipo, distan de ser los de la temporada anterior. Además, sin Berenguer, el conjunto rojibanco pierde a sus dos jugadores ofensivos más en forma.

Mañana, para paliar las ausencias, Valverde tendrá que elegir entre Unai Gómez, Robert Navarro y Nico Serrano para el flanco izquierdo de ataque, con más opciones para Unai por su intensidad en el juego y en la presión; y entre Gorka Guruzeta y Maroan Sannadi como '9'. 'Guru' no lo está haciendo mal en los últimos partidos, a pesar de que no ha marcado.

Por lo demás, parecen fijos en el once Unai Simón palos y Areso, Vivián, Laporte y Yuri en defensa, aunque con alguna opción para Lekue ante el flojo arranque de Areso, uno de los fichajes de la temporada.

El Dortmund, por su parte, llega al duelo contra el Athletic en medio de una temporada en la que todavía no conoce la derrota en partidos oficiales.

En el torneo doméstico sólo se ha dejado puntos en la primera jornada, en un empate a tres goles ante el St. Pauli y después ha venido contando sus partidos por victorias lo que le ha permitido situarse en el segundo lugar de la clasificación, dos puntos por debajo del intratable Bayern Múnich.

La primera jornada de la Liga de Campeones hubiera podido tener sin duda un mejor final para el Dortmund. Aunque un empate a domicilio ante el Juventus puede considerarse como un resultado satisfactorio no se puede olvidar que el Dortmund estuvo 2-4 por delante en el marcador y se dejó remontar en el tiempo de descuento.

Ahora, ante el Athletic, los dirigidos por Niko Kovac tendrán primer partido en casa en la máxima competición continental de clubes y esperan poder contar con el regreso de su goleador Serhou Guirassy, que fue baja de última hora en la victoria a domicilio por 0-2 ante el Maguncia en la Bundesliga el fin de semana pasado.

Al lado de la eficacia de Guirassy en el área contraria, el Dortmund tiene un arma ofensiva clave que es la velocidad y el desborde de Karim Adeyemi, que fue la figura en el duelo contra el Maguncia.

Kovac suele optar por una defensa con tres centrales y un centro del campo con dos carrileros que juegan de forma bastante ofensiva y que mañana pueden ser Yan Couto y Daniel Svensson.

En el doble ocho Kovac tendrá que elegir a dos hombres entre Marcel Sabitzer, Felix Nmecha y Pascal Gross. De momento todo apunta a los dos primeros. Si Guirassy puede estar en el campo es probable que sea flanqueado en ataque por Adeyemi y Maximilian Beier, ambos jugadores con velocidad y llegada.

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schloterbecj, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirasy.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivián, Laporte, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Unai Gómez; y Guruzeta.

Puestos: Dortmund (15º, 1 punto); Athletic Club (31º,0 puntos).