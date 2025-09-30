Ecuador intentará superar en Marruecos lo hecho en el Mundial de República Dominicana

"A menos de 20 días para el Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos, La Tri ultima su preparación con trabajos intensos en la Casa de la Selección", de la capital ecuatoriana, publicó este martes la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

En el comunicado la FEF precisó que las 21 convocadas, han cumplido con éxito los exámenes médicos y trámites de viaje, y que han trabajado "en el acondicionamiento físico, priorizando ejercicios de fuerza y resistencia, base sobre la que se construirá el rendimiento competitivo del equipo".

"El combinado, dirigido por Víctor Idrobo, se entrena a doble jornada, afianzando su sistema de juego para enfrentar en Marruecos, por el Grupo C, a Estados Unidos, Noruega y China, desde el próximo 17 de octubre".

En el Mundial de 2024, Ecuador disputó cuatro partidos, por el Grupo A derrotó por 0-2 en el debut a República Dominicana, cayó por 4-0 frente a Nigeria y venció por 4-0 a Nueva Zelanda, y en los octavos de final perdió por 5-0 ante España.

