El Elche presenta este miércoles a los 12 fichajes de la temporada en un acto conjunto

El acto contará con la presencia, además, del presidente de la entidad, Joaquín Buitrago, y del director general de la entidad, Pedro Schinocca.
El conjunto ilicitano, a pesar de que se llevan disputadas siete jornadas del campeonato de Liga, aún no ha presentado a ninguna de sus incorporaciones ante los medios de comunicación de la ciudad, a pesar de que la pretemporada se realizó en su mayor parte en la provincia de Alicante.
Los jugadores que estarán presente en esta múltiple presentación son los porteros Iñaki Peña y Alejandro Iturbe, los defensas Héctor Fort, Adriá Pedrosa, Víctor Chust y Léo Pétrot; los centrocampistas Fede Redondo y Martim Neto; y los delanteros Grady Diangana, Rafa Mir, Álvaro Rodríguez y Adré da Silva.
El club ilicitano también incorporó el pasado verano al extremo Germán Valera, si bien no lo considera como fichaje ya que el murciano ya militó la pasada temporada en el Elche, aunque en calidad de cedido, en la segunda vuelta del curso.
