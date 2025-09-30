Griezmann alcanza su gol número 200 como jugador del Atlético de Madrid

En el minuto 45, el francés aprovechó un pase de Julián Alvarez para batir al portero alemán y poner el 3-0 en el marcador ante el Eintracht de Francfort, en partido de la segunda jornada de la Liga de campeones.

Enseguida, la megafonía del estadio anunció el alcance del tanto y el nombre del futbolista, al que le fue entregada desde la banda una camiseta rojiblanca con la inscripción en la espalda de "Grizzi 200", fue coreado en repetidas ocasiones desde la grada, a la que asistieron 59.401 espectadores, entre ellos unos 4.000 alemanes.

Griezmann igualó los 173 goles de Luis Aragonés como máximo anotador del club colchonero el 19 de diciembre de 2023 y superó esa cifra con 174 tantos el 10 de enero de 2024 ante el Real Madrid en la Supercopa de España disputada en Riad, para convertirse ese día en máximo goleador de la historia del Atlético. Este martes, ante el Eintracht, redondeó esa cantidad con 200 tantos

- CLASIFICACIÓN DE GOLEADORES HISTÓRICOS DEL ATLÉTICO DE MADRID

.1. ANTOINE GRIEZMANN (FRA) (2014-2019 y 2021-actualidad): 200 goles en 454 partidos.

.2. LUIS ARAGONÉS (ESP) (1964-1974): 173 goles en 368 partidos.

.3. ADRIÁN ESCUDERO (ESP) (1946-1958): 169 goles en 330 partidos.

.4. FRANCISCO CAMPOS (ESP) (1939-1948): 148 goles en 239 partidos.

.5. JOSÉ EULOGIO GÁRATE (ESP) (1966-1977): 134 goles en 326 partidos.

.6. FERNANDO TORRES (ESP) (2001-2007 y 2015-2018): 130 goles en 404 partidos.

.7. JOAQUÍN PEIRÓ (ESP) (1956-1962): 124 goles en 219 partidos.

.8. ADELARDO RODRÍGUEZ (ESP) (1959-1976): 113 goles en 550 partidos.

.9. ENRIQUE COLLAR (1953-1969): 104 goles en 468 partidos.

10. JOSEP JUNCOSA (ESP) (1944-1954): 103 goles en 222 partidos.