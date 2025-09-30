Hincapie, baja ante el Olympiacos

Hincapié, que apenas ha podido jugar unos minutos contra el Athletic Club de Bilbao después de llegar cedido del Bayer Leverkusen, se perderá este miércoles su cuarto partido consecutivo.

El ecuatoriano sufre una lesión muscular en la ingle, tal y como confirmó Mikel Arteta en rueda de prensa.

"No hay sorpresas, Piero y Noni (Madueke) siguen fuera, así que no hay nada nuevo, el resto está bien", comentó Arteta este martes en rueda de prensa.

El Arsenal buscará este miércoles su segunda victoria consecutiva en la Premier League después del 0-2 conseguido en Bilbao hace dos semanas.

