Italia ante Cuba y Argentina frente a Australia buscan el avance a los octavos

Los caribeños, a pesar de caer ante la albiceleste, tienen una nueva oportunidad para convertirse en una sorpresa, mientras que los 'socceroos' aspiran a dar el golpe y mostrar sus galones de campeones juveniles en Asia en la segunda fecha en el Estadio Elías Figueroa.

Tras su victoria mínima en el estreno ante Australia, la 'azzurra' llega con la presión de ratificar su condición de actual subcampeona de la categoría ante una selección cubana que demostró frente a la Albiceleste que no pretende ser una presa fácil pese a haber perdido.

Los caribeños, apoyados en su capitán Karel Pérez (SC Olhanense), autor del único gol marcado ante Argentina, y de su figura Alessio Raballo, del Torino italiano, tuvieron destellos de buen fútbol y mostraron su fortaleza física en el debut.

La escuadra italiana, no obstante, tendrá en su buen mediocampo una clave para imponerse con su esforzado capitán, Mattia Mannini, quien marcó de penal el único gol ante los australianos.

El mediocentro, figura de la Roma, podría estar acompañado en esta oportunidad de la estrella salida del Milan prestado al Catanzaro de la Serie B, Mattia Liberali, quien dejó destellos de su talento en el segundo tiempo ante los oceánicos.

En esa zona del campo lucharán con Pérez, que lleva los hilos del juego cubano, y forma una ofensiva de contragolpe con Raballo y el atacante Romario Torres, ficha del Nacional uruguayo que juega en el Jicaral costarricense.

A Italia en el ataque le faltó efectividad en su primer partido, pero junta mucha potencia con Mattia Masconi, y las joyas Alvin Okoro de Juventus y Jamal Iddrissou del Inter, a las que le faltó seguridad en sus definiciones.

La Albiceleste, favorita al título, tuvo un debut más trabajoso de lo esperado ante Cuba, aunque lo resolvió con un marcador de 3-1, y tendrá un duelo ante una Australia que tampoco deslució frente a los italianos pese a perder por 1-0.

Los australianos se juegan sus opciones de aspirar a un puesto entre los mejores terceros para lo cual necesitan sumar, mientras que los argentinos no pueden darse el lujo de ceder puntos porque cerrarán la fase de grupos ante Italia.

El equipo que dirige Diego Placente mostró buena disposición ofensiva especialmente con el delantero Alejo Sarco del alemán Bayer Leverkusen, quien firmó un doblete, pero tuvo algunas sombras en defensa donde incluso sufrieron la expulsión de Santiago Fernández.

La ofensiva albiceleste es inagotable con la presencia del atacante de River Plate Ian Subiabre, quien también anotó en el debut sobre el final del partido, y de Gianluca Prestianni, del Benfica, quien no jugó minutos en el estreno.

Argentina precisa resolver este duelo y apelará a su fórmula de control de balón y verticalidad, en tanto que los 'socceroos' apuntan más al contragolpe con Luka Jovanovic, del Adelaide United de la A-League, que demostró su potencia.