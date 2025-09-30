Javi Guerra y Almeida, novedades en Valencia; el argentino Colombatto, en el Real Oviedo
Valencia (España), 30 sep (EFE).- El Valencia afronta el duelo de este martes, ante el Real Oviedo en Mestalla, con la vuelta de Javi Guerra al once titular y la novedad de André Almeida, titular por primera vez esta temporada, una oportunidad que le llega justo después de su renovación hasta 2029, mientras que el conjunto ovetense arranca con la novedad del centrocampista argentino Santiago Colombatto.
Por EFE
30 de septiembre de 2025 - 14:10
En este partido, correspondiente a la séptima fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) y que fue aplazado este lunes por la alerta roja meteorológica, el Valencia saldrá con un once formado por Agirrezabala; Foulquier, Diakhaby, Tárrega, Gayà; Luis Rioja, Javi Guerra, Santamaría, Danjuma; Almeida y Hugo Duro.
El Oviedo comenzará el encuentro con Aarón Escandell; Lucas, Dani Calvo, Carmo, Rahim; Hassan, Dendoncker, Colombatto, Brekalo; Reina y Fede Viñas.