Javi Guerra y Almeida, novedades en Valencia; el argentino Colombatto, en el Real Oviedo

Valencia (España), 30 sep (EFE).- El Valencia afronta el duelo de este martes, ante el Real Oviedo en Mestalla, con la vuelta de Javi Guerra al once titular y la novedad de André Almeida, titular por primera vez esta temporada, una oportunidad que le llega justo después de su renovación hasta 2029, mientras que el conjunto ovetense arranca con la novedad del centrocampista argentino Santiago Colombatto.