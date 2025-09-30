Kovac advierte de que la identidad vasca del Athletic le da una motivación adicional

Berlín, 30 sep (EFE).- El entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac, advirtió este martes que su equipo se encontrará mañana en el duelo ante el Athletic de Bilbao con un rival técnicamente muy bueno al que, además, la identidad regional vasca le da un factor de motivación adicional.