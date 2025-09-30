Kovac advierte de que la identidad vasca del Athletic le da una motivación adicional

"Un equipo que se clasifica a la Liga de Campeones a través de la liga española lo logra porque tiene calidad. Nos encontraremos con un equipo técnicamente bien preparado, al que además su identidad regional le da un factor de motivación adicional", dijo Kovac en conferencia de prensa.
En otro momento, al ser preguntado directamente sobre el hecho de que en el Athletic sólo jueguen jugadores vascos, también resaltó el impulso que puede dar ello.
"Todos sabemos el impulso que da jugar por tu región, por tu pueblo o por tu calle. Le he advertido a mi equipo que nos encontraremos a un rival especialmente motivado, muy compacto y dispuesto al sacrificio". aseguró.
Por otra parte, Kovac señaló que toda apunta a que mañana podrá contar con su delentero Serhou Guirassy, que había sido baja en el último partido de la Bundesliga contra el Maguncia.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
"Serhou ha entrenado con normalidad y todo indica que podrá estar mañana", aseguró.