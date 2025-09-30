La afición del Galatasaray pide "Palestina libre" en el partido contra el Liverpool

Londres, 30 sep (EFE).- La afición del Galatasaray desplegó tres pancartas en el partido de Liga de Campeones contra el Liverpool, una con la frase "Palestina Libre", otra con "Gaza libre y bebés vivos" y una tercera en la que podía leerse "Si Jerusalén no es libre, el mundo es cautivo".