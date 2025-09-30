La afición del Galatasaray pide "Palestina libre" en el partido contra el Liverpool

Esto ha ocurrido días después de que la Federación de fútbol turca haya pedido la suspensión de Israel de las competiciones internacionales por lo que una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio de Israel en la Franja de Gaza, que ha causado la muerte de más de 66.000 personas desde octubre de 2023.
La UEFA planea tomar una decisión próximamente sobre la exclusión o no de Israel, con buena parte de sus miembros favorables a dejar fuera a este país y a sus equipos de dichas competiciones.
El Galatasaray ganó el encuentro 1-0 al Liverpool con un tanto de Victor Osimhen de penalti en la primera parte.