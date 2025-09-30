Fútbol Internacional

La UEFA sanciona al Liverpool con 4000 euros de multa por lanzamiento de objetos al campo

Londres, 30 sep (EFE).- La UEFA ha sancionado al Liverpool con 4000 euros de multa por el lanzamiento de objetos al campo durante el partido de Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid del pasado 17 de septiembre.

Por EFE
30 de septiembre de 2025 - 13:55
El incidente tuvo lugar en los últimos instantes del encuentro, después de que Virgil Van Dijk marcara de cabeza el 3-2 que dio el triunfo a los 'Reds', que habían desperdiciado un 2-0 de ventaja gracias a un doblete de Marcos Llorente.

A su vez, la UEFA también ha sancionado al técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, que fue expulsado tras encararse con un aficionado del Liverpool. El argentino tendrá que cumplir un partido de sanción y se perderá el duelo contra el Eintracht Frankfurt.

