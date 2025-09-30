La UEFA sanciona al Liverpool con 4000 euros de multa por lanzamiento de objetos al campo

El incidente tuvo lugar en los últimos instantes del encuentro, después de que Virgil Van Dijk marcara de cabeza el 3-2 que dio el triunfo a los 'Reds', que habían desperdiciado un 2-0 de ventaja gracias a un doblete de Marcos Llorente.

A su vez, la UEFA también ha sancionado al técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, que fue expulsado tras encararse con un aficionado del Liverpool. El argentino tendrá que cumplir un partido de sanción y se perderá el duelo contra el Eintracht Frankfurt.