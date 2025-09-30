Las Tuzas retan al Alajuelense para seguir con vida en la Copa de Campeones de la Concacaf

Con marca de una victoria y una derrota, el cuadro mexicano es tercero en el grupo A con tres puntos, a cuatro de líder América, ante el que perdió en su último encuentro por 1-0.

Casi a la mitad de la fase regular, el Pachuca tratará de vencer al Alajuelense y con ello igualar al Orlando Pride estadounidense, segundo en la clasificación con seis unidades.

Vencer al Alajuense es la única opción para el equipo, en el que la figura es la delantera Charlyn Corral, Pichichi del Levante español en la temporada 2017-2018, cuatro veces máxima artillera de la liga mexicana.

Además de Corral, en la plantilla dirigida por Óscar Robles sobresalen los nombres de la central colombiana Yirleidis Quejada y la zaguera española Andrea Pereira, junto a la nigeriana Chinwendu Ihezuo.

El Alajuelense es el equipo femenino más poderoso de su país, ya que obtuvo los títulos del Apertura y Clausura 2024, para obtener el boleto a la Copa de Campeones.

Sin embargo, en su debut en el certamen de los mejores clubes de la Concacaf cayeron en la fase de grupos. Su marca en la competición es de una victoria y tres derrotas.

Al momento es cuarto del grupo A, con un punto, luego de empatar sin goles en su debut ante el América.

Las mejores jugadoras del cuadro tico son Katherine Arroyo, Fabiola Villalobos y Sofía Varela.

Pachuca: Esthefanny Barreras; Yirleidis Minota, Daniela Flores, Osinachi Ohale, Kenti Robles; Nina Nicosia, Andrea Pereira, Karla Nieto, Myra Delgadillo; Charlyn Corral y Chinwendu Ihezuo.

Alajuelense: Noelia Bermúdez; María Coto, Marilenis Oporta, Fabiola Villalobos, Gabriela Guillén; Viviana Chinchilla, Mariela Campos, Emilie Valenciano; Kenia Rangel, Sofía Varela y Katheryn Arroyo.