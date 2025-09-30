Marruecos a confirmar la clasificación con Brasil y España busca sobrevivir ante México

Los españoles decepcionaron en la primera jornada del denominado 'Grupo de la muerte' al caer por 2-0 con un juego anodino, agarrado al toque pero sin profundidad, con jugadores muy por debajo del nivel que se esperaba.

Ni el capitán, Iker Bravo, delantero del Udinese, ni el extremo del Deportivo de La Coruña David Mella o su compañero del Girona, Joel Roca, lograron en ningún momento crear peligro.

Los dos últimos fueron sustituidos por Adrian Liso y Joan Virgili, dos hombres ya asentados y con minutos en primera división, en Getafe y Mallorca, respectivamente, y el equipo mejoró.

Se espera que ambos sean titulares frente a México este miércoles, en un partido de urgencias para los españoles, ante un equipo que frente a Brasil estuvo bien parado en todas las líneas.

El técnico español, Paco Gallardo, también podría introducir algún retoque en el medio del campo, donde solo sobresalieron a ráfagas en el primer partido el jugador del Atlético Madrid Rayane Belaid, y su compañero del Racing de Santander Peio Canales.

México llega al choque con el sabor agridulce del empate 2-2 con Brasil, ya que mostró un juego más sólido que la Canarinha, con el único debe en su cuenta: la falta de contundencia en el gol.

El Tri se mostró como uno de los mejores combinados. En el primer juego brillaron Gabriel Mora, que con apenas 16 años se presentó de manera estelar ante una de las potencias futbolísticas del mundo; Obeid Vargas, amo del centro del campo, y destacaron la sobriedad y determinación de los dos Ochoa: el portero Emmanuel y el defensa Diego, efectivo en las dos áreas.

Una sensación que pretende mantener frente a España. Una victoria le permitiría llegar a la última jornada con cuatro puntos, con la clasificación amarrada y con opciones de disputarse el liderato del grupo con Marruecos en la ultima fecha.

Marruecos se presenta en el Estadio Nacional de Santiago de Chile con la opción de sellar su pase a la siguiente fase, tras un espléndido ejercicio táctico y físico frente a España.

Un plan que probablemente repitan frente a la Canarinha, que juega muy parecido a España: le gusta la posesión, el toque y llegar al área con la jugada bien mascada.

En principio ambas selecciones no introducirían cambios en sus alineaciones: en Brasil, los dos jugadores de Palmeiras seguirán llevando la bandera del juego y los goles: el delantero Luighi en ataque, y Coutinho en el mediocampo.

Una victoria de los africanos obligaría a los sudamericanos a jugarse el todo por el todo frente a los españoles en la jornada final del Grupo C, y un triunfo de los brasileños apretaría un 'Grupo de la muerte' que tendría un desenlace de infarto.