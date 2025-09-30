Mourinho, recibido con honores en Stamford Bridge

"Siempre seré un 'Blue'", afirmó el técnico portugués en la previa del encuentro en una peculiar escena en la sala de prensa del estadio londinense. Dada la demanda del partido, el Chelsea tuvo que habilitar una sala más grande que lo habitual y en la que hay colgados tres cuadros en las paredes con fotos de Mourinho y sus tres títulos de la Premier League.

Una leyenda del Chelsea que en el día previo recibió con un gran abrazo a Thresa Conneely, una de las empleadas de prensa del club, y que salió al campo este martes con una sonrisa de oreja a oreja. Como una estrella del rock, el portugués iba repartiendo abrazos a todo el mundo en los apenas diez metros que separan el túnel de vestuarios de su área técnica.

Una hora y media antes de que comenzase el encuentro, en su primer contacto con el césped, Mourinho estuvo conversando con Joe Cole, con el que coincidió en sus años en el club, y con Owen Hargreaves, rival en el Manchester United. Ambos son ahora comentaristas de la cadena británica TNT Sports.

Vestido de traje y con un bronceado imposible de lograr en Londres, pero más sencillo en sus últimos destinos, Estambul y Lisboa, Mourinho era el más esperado de la noche. La gente detrás del banquillo visitante se agolpaba, móvil en mano, para captar la entrada del portugués, el arquitecto del primer gran Chelsea de Roman Abramovich.

Curiosamente, la salida de Mourinho coincidió con la retirada de uno de los tifos en el fondo de Stamford Bridge, ese que exhibió todos los trofeos internacionales del club, incluidas las dos Ligas de Campeones, la gran espina de Mourinho con este equipo.

Su tope siempre fueron las semifinales. Cayó en esa ronda en 2005 y 2007 contra el Liverpool y en 2014 contra el Atlético de Madrid.

A los dos minutos de encuentro, la grada empezó a corear el "¡José Mourinho, José Mourinho!" y el luso respondió con un saludo a la grada, toque en el corazón y beso. En Londres, pese a su despido en 2015, sigue siendo recordado como un héroe.

En sus dos etapas en el Chelsea, de 2004 a 2007 y de 2013 a 2015, Mourinho ganó tres Premier League, una Copa de Inglaterra, tres Copas de la Liga y una Community Shield.