Nico Williams sigue de baja y no viaja a Dortmund

Además de Nico, a quien se le esperaba en la convocatoria tras entrenar los últimos días junto a sus compañeros, son bajas en el Athletic Alex Berenguer y Mikel Vesga.

Por contra, Ernesto Valverde sí podrá contar con Aymeric Laporte, inscrito ya en Champions en lugar del lesionado de larga duración Beñat Prados.

Sin Nico ni Berenguer, el conjunto de Valverde viaja a Alemania sin sus dos delanteros más en forma en el comienzo de temporada; y sin Vesga ni Prados muy debilitado en el doble pivote, donde solo tiene disponibles a los titulares Iñigo Ruiz de Galarreta y Mikel Jauregizar y al joven Alejandro Rego.

Junto a Prados son bajas de larga duración los centrales Yeray Álvarez, sancionado por la UEFA, y Unai Egiluz, también lesionado.

Así las cosas, el técnico rojiblanco se ha visto obligado a llevarse a Dortmund, además de al tercer portero Mikel Santos, a dos jugadores del filial a los que nunca había convocado, el centrocampista Ibon Sánchez y el delantero Adrián Pérez.

Tampoco ha podido entrar en la convocatoria el delantero Urko Izeta, que no está inscrito en Champions.

Así, la citación de Valverde para el choque de mañana ante el Borussia Dortmund, de 23 futbolistas, la componen Unai Simón; Areso, Vivian, Laporte, Yuri, Galarreta, Jauregizar, Iñaki Williams, Sancet, Robert Navarro, Guruzeta; Padilla, Santos, Gorosabel, Lekue, Paredes, Adama Boiro, Rego, Unai Gómez, Nico Serrano, Maroan Sannadi, Ibon Sánchez y Adrián Pérez.

La expedición rojiblanca viaja a Dortmund esta tarde, con salida a las 15:30 horas desde el aeropuerto de Loiu, y llegada, aproximadamente a las 19:45, al Hotel Radisson Blu Dortmund.