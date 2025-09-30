Pedri: "Flick me pidió un paso adelante; cada vez me voy sintiendo más importante"

"El míster quiere que dé un paso más adelante, no solo dentro del terreno de juego, sino también en el vestuario. Me ha costado, porque vine como un niño, pero cada vez me voy sintiendo más importante y voy asumiendo ese rol", ha explicado en la rueda de prensa previa al partido de la Liga de Campeones con el PSG.

Aquel jugador tímido que exhibía su enorme talento de forma intermitente y al que le faltaba continuidad por culpa de las lesiones ya forma parte del pasado.

Y aunque el canario reconoce haber "cambiado cosas", ha asegurado que tampoco han sido "una barbaridad" y ha considerado clave en su evolución que "la preparación física en el club ahora es totalmente diferente".

En cualquier caso, Pedri ha dicho sentirse "valorado" en el Barça y la selección, con "responsabilidad" dentro del campo y "querido" por la afición, y que eso es "lo más importante".

Tras no estar incluido entre los diez mejores candidatos al Balón de Oro -acabó undécimo- Aitana Bonmatí revindicó el papel de centrocampistas como Pedri en los mejores equipos del mundo.

"Si lo dice ella hay que hacerle caso, porque ha ganado tres Balones de Oro. Mejor no se puede hacer", ha comentado sobre la futbolista azulgrana cuando se le han recordado sus palabras.

El tinerfeño espera con ganas el encuentro de Champions de este miércoles tras la eliminación que el equipo sufrió a manos de la escuadra parisina en los cuartos de final de hace dos temporadas.

"Todos los que somos del Barça, lamentamos quedarnos a un pasito de pasar. Pero el fútbol siempre tiene revanchas y todo el mundo quiere jugar estos partidos", ha apuntado Pedri, quien prefiere enfrentarse a rivales que proponen como el PSG que a equipos defensivos.

"Me gusta jugar más contra equipos que vienen a jugarte de tú a tú, porque dejan más espacios. Cuando se encierran atrás es mucho difícil generar ocasiones", ha explicado.

En este sentido, el '8' azulgrana ha destacado que Luis Enrique es un técnico "valiente", que quiere que su equipo tenga la pelota, igual que Flick: "El que se imponga con los tres jugadores del centro del campo decantará la balanza de su lado".