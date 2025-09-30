Pedro Rocha: "El daño está hecho; fui objeto de un linchamiento"

"Quiero comunicar a la opinión pública en general y al mundo del fútbol en particular que la Justicia ( la misma que me denegó por tres veces la suspensión cautelar de la sanción para evitar el perjuicio irreparable que me ha causado ) ha acordado anular el procedimiento y por tanto la injusta sanción a la que me he visto sometido durante más de un año, porque el TAD resolvió sancionarme sin ver mis alegaciones, el más mínimo derecho constitucional y fundamental en Derecho , creándome una absoluta indefensión, expresando la sentencia que el TAD no actuó con la debida buena fe y lealtad", afirma Rocha.

"El daño ya está hecho pero estudiaré con mis abogados las siguientes acciones a emprender porque está claro que fui objeto de un linchamiento injusto e improcedente", añadió Pedro Rocha .

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por el ex presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, contra la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) que le inhabilitó durante dos años.

La sentencia ordena al TAD, que sancionó a Rocha en julio de 2024 con dos años de inhabilitación para desempeñar cargos directivos en federaciones deportivas y dos multas de 16.527,84 euros cada una, por haberse extralimitado en sus funciones como presidente de la Comisión Gestora de la RFEF, la retroacción de las actuaciones al momento anterior de dicha Resolución para que se tengan en cuenta las alegaciones y pruebas presentadas por el recurrente y vuelva a resolver con libertad de criterio.

