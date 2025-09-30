Saliba: "No he pensado en ningún otro club"

El central galo ha extendido tres años más su contrato, eliminando cualquier opción de marcharse del Arsenal en el futuro más cercano.

"Si te soy sincero, no he pensado en ningún otro club. Quería quedarme aquí muchos más años. No he pensado en ningún otro, solo en mi club", reconoció el defensa en la rueda de prensa previa al segundo partido de Champions League contra el Olimpiacos que tendrá lugar este miércoles.

Saliba, relacionado con el Real Madrid, terminaba contrato en 2027, pero esta extensión le une a los 'Gunners' hasta 2030, cuando tendrá 29 años.

Al ser preguntado sobre si no fue tentado a abandonar el Arsenal por el atractivo de un club como el Real Madrid, como hizo Trent Alexander-Arnold, Saliba insistió en su deseo de ganar títulos con los londinenses.

"Él había ganado algunos títulos con el Liverpool, pero yo no he ganado nada aquí más allá de la Community Shield. Quiero quedarme aquí y ganar títulos. Amo este club, no podría irme sin darles algo. Quiero quedarme y ganar", reconoció el francés.