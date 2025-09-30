Santiago Sánchez vuelve a Asia Central tras su odisea en Irán para animar al Real Madrid

"Soy un nómada de la vida. Suelo seguir a mi corazón y el corazón me dijo que tengo que estar aquí y aquí estoy", comentó Sánchez a EFE durante el partido de la Liga de Campeones juvenil entre el Kairat y el equipo blanco.

Sánchez llevaba una camiseta con el número 11 del joven futbolista Liberto Raúl Navascués Vicente, que participó en la victoria de su equipo (1-4), partido disputado en las afueras de la ciudad kazaja de Almaty.

"He venido a ver a los chavales, en particular a Liberto, que juega con el 11. Es como si fuera parte de la familia, un chaval al que he estado siguiendo desde pequeñito", explica, al tiempo que añade con brillo en los ojos que "tiene magia en las botas".

"Él está cumpliendo su sueño y yo el mío, el de poder venir a verlo a él y después a los grandes, a los mayores", subraya.

Sánchez, que fue acusado de espionaje por las autoridades iraníes cuando viajaba a pie con destino al Mundial de Catar, ya está pensando en volver a la región centroasiática para visitar Turkmenistán, país fronterizo con la república islámica.