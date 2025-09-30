Simeone refresca su once con la titularidad de Raspadori, Ruggeri, Gallagher y Griezmann

El Atlético sale con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Pablo Barrios y Antoine Griezmann, en el centro del campo; y Giacomo Raspadori y Julián Alvarez, en la delantera, según recoge la alineación oficial de la UEFA.

En el Eintracht Fráncfort, Dino Toppmoller alinea de inicio a Kauã Santos; Nnamdi Collins, Robin Koch, Arthur Theate, Nathaniel Brown; Fares Chaibi, Ellyes Skhiri; Ritsu Doan, Can Uzun, Ansgar Knauff; y Jonathan Burkardt.