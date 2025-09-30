Simeone refresca su once con la titularidad de Raspadori, Ruggeri, Gallagher y Griezmann
Madrid, 30 sep (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, introduce cuatro cambios en su once titular en el partido de este martes en la Liga de Campeones contra el Eintracht Fráncfort, con las novedades de Giacomo Raspadori por la baja de Alexander Sorloth, Matteo Ruggeri por David Hancko, Conor Gallagher por Koke Resurrección y Antoine Griezmann por Nico González respecto a la victoria por 5-2 ante el Real Madrid.
Por EFE
30 de septiembre de 2025 - 15:10
El Atlético sale con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Pablo Barrios y Antoine Griezmann, en el centro del campo; y Giacomo Raspadori y Julián Alvarez, en la delantera, según recoge la alineación oficial de la UEFA.
En el Eintracht Fráncfort, Dino Toppmoller alinea de inicio a Kauã Santos; Nnamdi Collins, Robin Koch, Arthur Theate, Nathaniel Brown; Fares Chaibi, Ellyes Skhiri; Ritsu Doan, Can Uzun, Ansgar Knauff; y Jonathan Burkardt.