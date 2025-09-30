Sorloth, baja contra el Eintracht por “unas molestias”

El atacante, goleador en ese encuentro, no se entrenó en la sesión vespertina del lunes, por reparto de cargas, aunque finalmente no podrá disputar el choque por las citadas molestias, con lo que se suma a la lista de bajas por lesión a las ya conocidas de José María Giménez, Thiago Almada y Johnny Cardoso.

La convocatoria está compuesta por 22 futbolistas: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Matteo Ruggeri, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko, Marc Pubill y Javi Galán; los centrocampistas Conor Gallagher, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Taufik Seidu, Álex Baena y Marcos Llorente; los extremos Carlos Martín, Giuliano Simeone y Nico González; y los delanteros Antoine Griezmann, Julián Alvarez y Giacomo Raspadori.