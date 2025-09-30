Tudor: “Estamos preparados para lograr nuestros objetivos en Europa”

“El equipo estuvo bien hace tres días y estoy orgulloso por ello y por cómo hizo las cosas”, dijo el croata, que espera la mejor respuesta de sus jugadores en un “gran estadio y ante un gran rival”.

“Estamos muy motivados por jugar en este estadio”, añadió el balcánico, que confirmó la titularidad del futbolista turco Kenan Yıldız.

El técnico no se pronunció sobre las opciones de la 'Juve' en el torneo al señalar que es “difícil” valorar ahora hasta dónde puede llegar su equipo.

“Podemos ser un hueso duro de roer para todo el mundo, pero no sé qué pasará. Lo que sí digo es que estoy orgulloso del equipo y que esto acaba de empezar”, argumentó.

En relación al Villarreal, Tudor calificó al conjunto castellonense como “un equipo de primer nivel, todos los de la Champions”.

“Encima juega en casa y sabemos que lo están haciendo muy bien en su estadio. Tienen cosas buenas y no tan buenas, por lo que esperamos que reluzcan nuestras virtudes y no las suyas”, indicó el preparador Juventino.

Tudor aseguró que su equipo está “preparado” para todas las variantes tácticas que le pueda presentar el Villarreal y valoró la importancia de la defensa en partidos de este máximo nivel.

“Se habla más de los delanteros, es normal. Pero todos los jugadores son importantes. Creo que estamos trabajando bien, veo al equipo con confianza para afrontar los retos que tiene”, argumentó Tudor, que no prevé un partido tan abierto como el de la primera jornada ante el Dortmund (4-4).

“No se planean los partidos de esa manera. Cada uno hará y preparará su partido y después veremos qué pasa. A veces el fútbol te regala este tipo de partidos como el del Dortmund”, finalizó.