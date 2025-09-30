Unai Simón: "El juego, la actitud y la intensidad no están siendo malas"

"Salimos siempre al 100%. Después del parón nos sentimos más reconocidos con nuestro estilo que en agosto, pero nos está faltando la fortuna de cara al gol que sí tuvimos al principio. Quitando la primera parte ante el Girona, hemos merecido más puntos en todos los partidos. Eso sí, necesitamos mejorar en las áreas para que los resultados nos favorezcan”, dijo el potero en la rueda de prensa oficial previa al encuentro.

Simón insistió en ser "resolutivos en las áreas". "Hemos hablado que en las áreas no somos eficaces y lo más importante es ser resolutivo en las áreas. En la nuestra hay ser sólidos y en la contraria eficaces y materializar los goles", incidió, aún considerando que "el juego no es malo" para tan negativos resultados.

"No hemos tenido suerte de cara a gol y nos penalizan los goles en contra", resumió su visión de lo que le pasa a su equipo.

Simón, por otro lado, se mostró "muy orgulloso" de la afición del Athletic y de su masivo desplazamiento a Dortmund, un viaje de unos 4.000 aficionados que al portero de la selección española le recuerda al de la pasada temporada a Mánchester para medirse al United. "Esperemos que se les escuche más que a la afición local", deseó.

El meta titular del Athletic, no obstante, cree que en el campo hay que abstraerse del ambiente y del rival y seguir "el plan de partido". "Aparte del ambiente, es importante saber que tenemos un plan de partido. Ceñirte a él y disfrutar de esos momentos. Y si ganamos ya sería la hostia, que es a lo que hemos venido", finalizó.