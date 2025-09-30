Velocidad de crucero

Rodríguez sí ha asistido a la charla inicial de Pellegrini y, posteriormente, según se ha visto en los minutos abiertos a los medios, ha hecho trabajo en el interior de las instalaciones después de jugar el pasado domingo ante Osasuna tras superar una lesión muscular que se le produjo con su selección.

Tiene ante sí el Betis una semana en la que mañana se desplazará hasta Razgrad, en el noreste de Bulgaria, para disputar el segundo de sus partidos de la fase de clasificación de la Liga Europa tras el empate a uno cosechado la pasada semana en La Cartuja frente al Nottingham Forest inglés.

Para este duelo y el liguero del próximo domingo ante el Espanyol en Barcelona seguirán siendo baja hasta después del parón de selecciones los centrales Diego Llorente y Marc Bartra, con sendas lesiones musculares, y el centrocampista colombiano Nelson Deossa, mientras que el plazo será más largo para Isco Alarcón, quien sigue dando pasos para su vuelta tras una operación en el peroné.

Tampoco está con el grupo el delantero canterano Pablo García, quien se encuentra con la selección española en el Mundial sub-20 que se está disputando en Chile.

Los dos compromisos de esta semana harán que Pellegrini haga rotaciones para gestionar los efectivos de su plantilla y las cargas de trabajo, lo que hizo que en el choque ante Osasuna el chileno reservara a jugadores como el argentino Giovani Lo Celso, quien podría volver al once en el compromiso europeo como el portero Álvaro Valles o el lateral hispano-dominicano Júnior Firpo, entre otros.