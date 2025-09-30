Venezuela anuncia a los convocados ante Argentina y Belice sin la mayoría de sus figuras

Caracas, 30 sep (EFE).- La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este martes a sus 32 convocados para los amistosos contra Argentina y Belice en octubre, en los que no fueron incluidos la mayoría de sus figuras, como Salomón Rondón, su máximo goleador; Jefferson Soteldo, referencia en desborde por bandas, o José 'el Brujo' Martínez, pieza fundamental en la mitad del campo.