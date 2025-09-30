Villarreal y Juventus buscan en La Cerámica su primer triunfo del curso

El Villarreal, que juega por quinta vez la máxima competición del fútbol europeo, perdió en su regreso a la Liga de Campeones en el campo del Tottenham, en un encuentro en el que un falló de Luiz Júnior le condenó a la derrota (1-0).

No obstante, el equipo de Marcelino García Toral afronta este choque tras haber sumado ocho victorias seguidas como local entre el final de la pasada campaña y el inicio de esta. Además, el Villarreal se ha encaramado a la tercera plaza de la Liga.

Para este estreno como local, Marcelino mantiene las bajas de larga duración de Logan Costa y de Willy Kambwala pero tampoco podrá contar por lesión Juan Foyth, Ayoze Pérez y Gerard Moreno y el Pau Navarro, convocado con la selección sub-20.

Pese a su error en la primera jornada, Marcelino ha dado continuidad hasta ahora a Júnior en la portería. También parece que seguirán en punta Nicolás Pepe y Georges Mikautadze, que ya fueron titulares en Londres.

Ambos equipos se midieron ya en los octavos de final de esta competición en la temporada 2021-22, un cruce que pasó el Villarreal al imponerse 0-3 en Turín tras haber empatado ambos equipos a uno en Vila-real.

Ligeramente preocupado por los tres empates consecutivos, dos en Serie A y uno en Liga de Campeones en la locura ante el Borussia Dortmund (4-4), el Juventus viaja a Villarreal con un ojo puesto en el pasado, tras aquel 0-3 encajado en 2022, y otro en el duelo liguero ante el Milan de la próxima jornada, fundamental para mantenerse con opciones de asaltar el liderato.

No es la misma 'Juve' de aquel entonces, sumida en incontables problemas extradeportivos. Es un equipo más estable, más hecho.

Rotará el croata Igor Tudor para manejar la semana con tres partidos de alta tensión como Atalanta, Villarreal y Milan. El brasileño Gleison Bremer, jefe indiscutible de la defensa, acabó el duelo ante el Atalanta con molestias y, aunque se ejercitó este martes con el grupo, está casi excluido del once inicial.

Igualmente, el galo Khphren Thuram está prácitcamente descartado, con molestias en el gemelo y ausente en el entrenamiento precedente al viaje a España. Tomará las riendas en el centro del campo, por tanto, el italiano Manuel Locatelli, que estará acompañado por el estadounidense Weston McKennie o el neerlandés Teon Koopmeiners.

Fijo, indiscutible en la banda izquierda, la nueva gran referencia 'juventina', el turco Kenan Yildiz. Dos goles y cinco asistencias acumula entre todas las competiciones la perla de la 'Vecchia Signora', heredero del '10' del mítico Alessandro Del Piero, con el que la afición turinesa le compara constantemente, incitada también por las acciones del joven de 20 años, autor, por ejemplo, de un gol ante el Dortmund idéntico al que hizo su 'mentor' en 1995.

Las dudas llegan por banda, con la posibilidad de que vuelva al once el luso Francisco Conceicao, ausente en el último duelo por molestias en su muslo. Su competencia, el albanés Edon Zhegrova, apunta a ser sus suplente.

Y como referencia ofensiva, el canadiense Jonathan David, sin minutos en la última jornada de Serie A, apunta a ser la apuesta de Tudor, elegido por delante del belga Lois Openda y del serbio Dusan Vlahovic, preparado para entrar de nuevo como suplente, protagonista de un gran e inesperado inicio de temporada

Villarreal: Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona; Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesaña, Alberto Moleiro; Nicolás Pepe y Georges Mikautadze.

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, McKennie o Koopmeiners, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; y David.

Árbitro: Istvan Kovacs (Rumanía).