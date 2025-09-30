Xabi Alonso introduce cinco cambios en el once que fue goleado en el derbi

Almaty (Kazajistán), 30 sep (EFE).- Raúl Asencio, David Alaba, Fran García, Dani Ceballos y Franco Mastantuono son las cinco novedades en el equipo titular del Real Madrid que introduce Xabi Alonso, respecto al derbi del Metropolitano ante el Atlético de Madrid, para el partido de este martes contra el Kairat Almaty, en el que mantiene en ataque a Vinícius y Kylian Mbappé.