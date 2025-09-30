Xabi Alonso introduce cinco cambios en el once que fue goleado en el derbi

En una defensa con cinco bajas (Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Éder Militao y Ferland Mendy), Xabi Alonso realiza ajustes y apuesta por las rotaciones.
Sitúa a Raúl Asencio en el lateral derecho, con Fede Valverde en la suplencia, y da entrada a David Alaba en su primera titularidad del curso y a Fran García en el lateral izquierdo para dar un respiro a Álvaro Carreras.
Dani Ceballos es novedad en un centro del campo al que regresa Arda Güler, tras jugar de extremo derecho el derbi, demarcación a la que regresa el argentino Mastantuono.
El Real Madrid inicia el partido con Courtois; Raúl Asencio, Huijsen, Alaba, Fran García; Tchouaméni, Dani Ceballos, Güler; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.
