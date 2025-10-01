Ancelotti convoca a Vinícius y Rodrygo para amistosos de Brasil con Japón y Corea del Sur

Vinícius no fue convocado para los dos últimos partidos de Brasil por las eliminatorias mundialistas, contra Chile y Bolivia, debido a que tenía que cumplir una fecha de suspensión, y Rodrygo hasta ahora no había sido tenido en cuenta por Ancelotti por sus diferentes problemas físicos.

El entrenador italiano explicó que su lista de 26 convocados para los amistosos no es definitiva debido a que tuvo muchas limitaciones por jugadores que se lesionaron.

Dijo igualmente que le dio prioridad a los jugadores que actúan para clubes europeos debido a que tendrán menos dificultades de viaje y de diferencia horaria para desplazarse hasta Asia.

De clubes brasileños tan solo convocó al portero Hugo Souza, del Corinthians, y al defensa Fabrício Bruno, del Cruzeiro.

Aclaró, sin embargo, que su intención no es hacer pruebas en los amistosos debido a que "ya no hay nada que inventar en el fútbol" y a que tiene que pensar en el equipo con el que disputará el Mundial.

En la lista de convocados destacaron los excluidos por lesiones.

Además de Raphinha, Alexsandro Ribeiro y Marquinhos, cuyos clubes ya habían comunicado a la Confederación Brasileña de Fútbol que sus lesiones los impedirían estar en condiciones, a la lista de bajas se sumaron esta semana Andrey Santos y el portero Alisson, que pasaron al cuidado de los médicos tras los partidos de esta semana del Chelsea y el Liverpool.

Éder Militão, que fue sustituido en el primer tiempo del derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid, era duda igualmente por problemas musculares, pero Ancelotti dijo que, tras haber conversado telefónicamente con él, considera que está en condiciones.

Sobre Rodrygo, afirmó que, pese a que no ha tenido muchas oportunidades en los últimos partidos del Real Madrid, cuando ha actuado lo ha hecho muy bien y ha demostrado que está en muy buenas condiciones físicas.

"Él está muy motivado y es un jugador muy importante para la selección por tener características técnicas destacables. Puede jugar en todas las posiciones como delantero", afirmó el entrenador.

En sus dos primeros partidos preparatorios para el Mundial del próximo año, Brasil visitará a Corea del Sur en Seúl, el próximo 10 de octubre, y cuatro días después se enfrentará a Japón en Tokio.

La Canarinha aún tiene previstos otros dos amistosos este año, en noviembre, probablemente contra selecciones africanas, a las que enfrentará en Londres y París.

En marzo de 2026, en la siguiente fecha FIFA, la intención es enfrentarse a dos selecciones europeas de elite, según el técnico.

El partido con Corea será el quinto desde que Ancelotti asumió como seleccionador brasileño, en mayo pasado. En los cuatro anteriores, todos por las eliminatorias, consiguió dos victorias, un empate y una derrota, en la visita a Bolivia en El Alto.

. Porteros: Bento (Al-Nassr/SAU), Ederson (Fenerbahçe/TUR), Hugo Souza (Corinthians).

. Defensas: Caio Henrique (Mónaco/FRA), Carlos Augusto (Inter/ITA), Douglas Santos (Zénit/RUS), Éder Militao (Real Madrid/ESP), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhaes (Arsenal/ING), Lucas Beraldo (PSG/FRA), Vanderson (Mónaco/FRA) y Wesley (Roma/ITA).

. Centrocampistas: Andre (Wolverhampton/ING), Bruno Guimaraes (Newcastle/ING), Casemiro (Mánchester United/ING); Joao Gomes (Wolverhampton/ING), Joelinton (Newcastle/ING) y Lucas Paquetá (West Ham/ING).

Delanteros: Estevao (Chelsea/ING), Gabriel Martinelli (Arsenal/ING), Igor Jesús (Nottingham Forest/ING), Luiz Henrique (Zénit/RUS), Matheus Cunha (Manchester United/ING), Richarlison (Tottenham/ING), Rodrygo (Real Madrid/ESP), Vinícius Júnior (Real Madrid/ESP).