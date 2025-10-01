Arteta: "Ganar en la Liga de Campeones siempre es una alegría"

"Estoy muy contento con el equipo. Ganar en la Liga de Campeones siempre es una alegría. Llevamos catorce victorias consecutivas en nuestro estadio, y hemos conseguido once porterías a cero. Fue un partido complicado que en momentos hemos dominado, pero sus centros nos hacían mucho daños. Al final hemos podido sentenciar y estoy muy contento", dijo el español en rueda de prensa.

"Me ha gustado ver a Mendilibar y estoy muy contento por él porque lo está haciendo muy bien en su club. Ha sido un poco raro porque fue mi entrenador cuando era pequeño y esto hace que me esté haciendo mayor. Cuando me entrené, aprendí mucho de él", añadió.

El Arsenal se impuso 2-0 con goles de Gabriel Martinelli y de Bukayo Saka y se coloca quinto en la clasificación, mientras que el Olimpiacos suma un punto y está en la posición 29.

"Había que aprovechar nuestras cualidades siendo rápidos porque tenemos jugadores para ello. Ellos son muy eficientes porque con poco hacen mucho peligro", completó.

El técnico halagó la actuación de Martin Odegaard, que fue nombrado el mejor jugador del partido, y explicó que el cambió del brasileño Gabriel, que recibió un golpe, fue por precaución porque no quería asumir riesgos.

"Odegaard tiene todas las licencias para jugar con libertad. Es un jugador muy peligroso y me pone muy contento tenerlo de vuelta porque ya jugó bien contra el Newcastle y hoy ha jugado un gran partido", recalcó.

El conjunto 'Gunner', segundo en la Premier League, recibe este sábado al West Ham, que ocupa la penúltima posición.