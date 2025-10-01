Bakambu, plusmarquista de goles con el Betis en Europa: "Es una buena noticia"

Bakambu señaló, horas antes de viajar a Bulgaria para medirse al Ludogorets en la segunda jornada de la liguilla de la Liga Europa, que debe "aprovechar este momento" porque está marcando "goles con la selección y con el club". "Hay que seguir porque nunca sabes qué va a pasar en próximas semanas", añadió.

El ariete de origen francés asume que "la Europa League es muy importante para el club" y por eso, incidió en que va a "ponerlo todo" para ganar en Razgrad, pero advirtió de que "no va a ser fácil sumar los tres puntos" en el campo del Ludogorets.

Cedric Bakambu afirmó que si tuviese que elegir un momento vivido en el Betis es "la derrota contra el Chelsea en la final de la Conference" de la temporada pasada, ya que fue "algo grande para el Betis pese al resultado y ojalá tenga la oportunidad de jugar más finales con este club".