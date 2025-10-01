Balde recibe el alta y entra en la convocatoria contra el PSG

Balde, que ya hacía unos días que se entrenaba al mismo ritmo que sus compañeros, ha recibido tras la sesión de activación previa al partido el alta de la lesión que sufrió, hace un mes, en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante un entrenamiento.

El lateral azulgrana refuerza una convocatoria con cinco ausencias por lesión: las de los porteros Joan García y Marc-André ter Stegen, los centrocampistas Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Fermín López, y el delantero Raphael Dias 'Raphinha'.

Así, la convocatoria del Barça para medirse al conjunto parisino en el Estadio Olímpico Lluís Companys la forman Szczesny, Kochen, Eder Aller (porteros); Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Jofre (defensas); Pedri, Marc Casadó, Olmo, De Jong, Marc Bernal, Dro (centrocampistas); y Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford, Roony y Toni Fernández (delanteros).