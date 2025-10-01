Fútbol Internacional

Balde recibe el alta y entra en la convocatoria contra el PSG

Barcelona, 1 oct (EFE).- La presencia del defensa Alejandro Balde, ya totalmente recuperado de su lesión, es la novedad de la lista de convocados que el técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha dado para recibir este miércoles (21:00 horas) al París Saint-Germain en la Liga de Campeones.

Por EFE
01 de octubre de 2025 - 08:30
Balde, que ya hacía unos días que se entrenaba al mismo ritmo que sus compañeros, ha recibido tras la sesión de activación previa al partido el alta de la lesión que sufrió, hace un mes, en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante un entrenamiento.

El lateral azulgrana refuerza una convocatoria con cinco ausencias por lesión: las de los porteros Joan García y Marc-André ter Stegen, los centrocampistas Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Fermín López, y el delantero Raphael Dias 'Raphinha'.

Así, la convocatoria del Barça para medirse al conjunto parisino en el Estadio Olímpico Lluís Companys la forman Szczesny, Kochen, Eder Aller (porteros); Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Jofre (defensas); Pedri, Marc Casadó, Olmo, De Jong, Marc Bernal, Dro (centrocampistas); y Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford, Roony y Toni Fernández (delanteros).

