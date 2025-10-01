Buenos Aires recibe la Libertadores femenina, con el bicampeón Corinthians como candidato

El torneo, que se extenderá hasta el 18 de octubre, se disputará en los estadios de los clubes Banfield y Deportivo Morón, en la periferia de la ciudad de Buenos Aires.

Allí se celebrarán los 24 partidos de la fase inicial, en la que los 16 equipos estarán divididos en cuatro grupos, así como las instancias definitorias de cuartos -clasificarán primero y segundo de cada zona-, semifinales, final y tercer puesto.

El máximo torneo continental a nivel de clubes contará con arbitraje apoyado por la tecnología VAR en todos los encuentros, que se disputarán en escenarios de amplio aforo (34.000 personas en Banfield y 32.000 en Morón) y con tickets de valor único: 10.000 pesos (unos 7 dólares).

Argentina será anfitrión por segunda vez desde el comienzo del actual formato de la Libertadores femenina, y aportará a esta edición a Boca Juniors y San Lorenzo, campeón y subcampeón del fútbol de ese país, y que buscarán romper con el predominio brasileño y darle el primer trofeo internacional al fútbol local.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Brasil estará representado por el mencionado Corinthians, Ferroviária y San Pablo: de los tres, solo el 'Tricolor' todavía no logró alzarse con el trofeo, mientras que el 'Timão' lo hizo en cinco ocasiones (2017, 2019, 2021, 2023 y 2024) y el joven club paulista fue campeón en 2020.

El único equipo no brasileño campeón que participará de esta Libertadores es Colo Colo, que festejó en 2012 y llega como vigente campeón del torneo nacional de Chile, país que también presenta a Universidad de Chile.

Colombia estará representada por Deportivo Cali e Independiente Santa Fe: campeón y subcampeón respectivamente del fútbol local. La escuadra de Bogotá fue subcampeona de la última edición del torneo continental, algo que ya había alcanzado en 2021.

Paraguay es otro de los países que tendrán dos representantes en la Libertadores 2025: Libertad, campeón local, y Olimpia, subcampeón.

A esta lista se suman el peruano Alianza Lima, Independiente del Valle de Ecuador, Nacional de Uruguay, Always Ready de Bolivia y ADIFFEM (Academia Integral de Fútbol Femenino), de Venezuela, todos campeones en sus respectivos países.

El Grupo A tendrá a Corinthians, Independiente del Valle, Always Ready, Independiente Santa Fe; el Grupo B incluirá a Boca, Alianza Lima, ADIFFEM y Ferroviária; el Grupo C estará conformado por San Pablo, San Lorenzo, Colo Colo y Olimpia; y el Grupo D será integrado por Deportivo Cali, Libertad, Nacional y Universidad de Chile.

En la última edición, disputada en Paraguay el año pasado, Corinthians enebró su tercer título en cuatro años al derrotar a Independiente de Santa Fe por 2-0 en la final, mientras que Boca logró el tercer puesto tras vencer a Independiente del Valle por el mismo resultado.

El inicio de esta nueva Libertadores femenina será este jueves a las 16.00 hora local (19.00 GMT) con dos partidos en simultáneo: Corinthians-Independiente del Valle en el estadio Florencio Sola, de Banfield, y Boca-Alianza Lima en el Nuevo Francisco Urbano, de Morón.

La primera fecha continuará en segundo turno este jueves, a las 20.00 hora local (23.00 GMT) con los encuentros Always Ready-Independiente Santa Fe y ADIFFEM-Ferroviária.

El viernes 3 se cerrará la primera de las tres jornadas de fase de grupos: Colo Colo-Olimpia y Deportivo Cali-Libertad a las 16.00 hora local (19.00 GMT), y Nacional-Universidad de Chile y San Pablo-San Lorenzo a las 20.00 hora local (23.00 GMT).