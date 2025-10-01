Cámara microscópica e injerto: Así es la técnica que repara rodillas como la de Gavi

Madrid, 1 oct (EFE).- Gavi, Carvajal, Militao, Ter Stegen, o hace tiempo Álvaro Benito, protagonista de un documental recientemente estrenado. Cuatro futbolistas y un exfutbolista. Un hecho desafortunado en común: graves lesiones de rodilla. Sin embargo, nuevas técnicas quirúrgicas, como la artroscopia, practicada hace una semana al propio Gavi, son cada vez más habituales en el deporte de alto nivel, y más en concreto en el fútbol, para facilitar la curación y la recuperación.