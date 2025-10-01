Cámara microscópica e injerto: Así es la técnica que repara rodillas como la de Gavi

EFEsalud ha hablado con el especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Clínica Universidad de Navarra Andrés Valentí, quien explica por qué las lesiones más graves para los futbolistas suelen ser las articulares, si bien las más habituales son de tipo muscular. Y las articulaciones que más sufren son las rodillas.
“Es habitual en un deportista que en un cambio de dirección, en un apoyo, de manera individual o provocado por un contrario, sufra una torsión en la rodilla. Esa energía se traslada, y dependiendo del número de estructuras de la articulación que van cayendo, la lesión será más o menos grave”, destaca el doctor.
La artroscopia es el procedimiento más usado en los últimos años para intervenir en las lesiones de rodilla, señala el especialista.
Consiste en introducir una cámara con una lente microscópica para reparar el tejido dañado sin tener que abrir la articulación totalmente. Es una técnica menos invasiva.
Los pasos son los siguientes, en palabras de Valentí:
“Para realizar este proceso –continúa–, obtenemos ese injerto y, a partir de ahí, empieza el procedimiento propiamente artroscópico. En el procedimiento artroscópico repararemos las lesiones de menisco, cosiendo habitualmente. Veremos si hay lesiones de cartílago, reparándolas. Y una vez que hemos reparado las lesiones asociadas, habitualmente iremos a reconstruir ese ligamento cruzado en su sitio, a fijarlo con diferentes sistemas de fijación, comprobar la estabilidad final y, si el resultado es óptimo, ahí se acaba la cirugía”.