Cincuenta deportistas piden a la UEFA la suspensión de Israel

Entre las personas que han firmado este documento se incluye Anwar El Ghazi, exjugador del Aston Villa que fue despedido por el Mainz por expresar públicamente su apoyo a Palestina, Cheick Doucouré, del Crystal Palace, Hakim Ziyech, ex del Chelsea, Sam Morsy, exjugador del Ipswich Town, Nigel Pearson, exentrenador del Leicester City, el exjugador de cricket inglés Mooen Ali y el boxeador Zak Chelli.

En esta carta a la que ha tenido acceso "The Ahtletic", los deportistas alegan que el deporte no puede "permanecer en silencio cuando atletas y civiles, incluyendo niños, son asesinados indiscriminadamente en masa en Gaza".

El documento, además, rinde tributo al futbolista Suleiman al-Obeid, conocido como el Pelé palestino, que fue asesinado por las fuerzas militares israelíes mientras estaba en Gaza esperando ayuda humanitaria.

Mohamed Salah recriminó a la UEFA en redes sociales la falta de información sobre su muerte. "¿Podéis decirnos cómo, dónde y por qué murió?", escribió el jugador egipcio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Pedimos a la UEFA que inmediatamente suspenda a Israel de todas las competiciones hasta que cumpla con la ley internacional y pare con el asesinato de civiles y la hambruna. El deporte no puede ser neutral ante las injusticias. Mantenerse en silencio es aceptar que alguna gente importa menos que otra. Creemos en la justicia para todas las naciones y para todo el mundo, justicia sin dobles estándares. Es una obligación para todos los organismos deportes llevar a cabo acciones contra los equipos deportivos que representen a un país que la comisión de las Naciones Unidas ha concluido que está cometiendo genocidio contra los palestinos en Gaza", manifiesta la carta.

La semana pasada, ocho expertos de la ONU, entre ellos la relatora para Palestina, Francesca Albanese, pidieron a la FIFA y a la UEFA que suspendan a la selección israelí de las competiciones internacionales "como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado".

Los que están a favor de suspender a Israel toman como ejemplo lo ocurrido con Rusia, que ha quedado fuera de las competiciones europeas desde la invasión de Ucrania en 2022.

Los expertos de la ONU aclararon que el boicot "debe dirigirse al Estado de Israel y no a los jugadores individuales", ya que éstos no pueden cargar con las consecuencias de las decisiones de su gobierno, por lo que no debe haber discriminación ni sanciones contra deportistas por su origen o nacionalidad.

"Las selecciones nacionales que representan a Estados que cometen violaciones masivas de los derechos humanos sí pueden y deben ser suspendidas, como ha ocurrido en el pasado", agregaron.

Este martes, la afición del Galatasaray desplegó varias pancartas de apoyo a Palestina, pidiendo la liberta de este pueblo y llamando al fin de la violencia y el asesinato de niños. Este gesto se produjo en el partido de Champions League contra el Liverpool.