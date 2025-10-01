El Athletic sin Sancet ni Laporte; el Dortmund con Guirassy

Redacción deportes, 1 oct (EFE).- El Athletic sale sin Oihan Sancet ni Aymeric Laporte y el Borussia Dortmund sí lo hace con su goleador Serhou Guirassy en el choque de Liga de Campeones que les mide este miércoles en el Signal Iduna Park, partido en el que ambos técnicos, Niko Kovac y Ernesto Valverde, introducen cambios en la alineación.