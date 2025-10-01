El conjunto azulgrana abrió el marcador en el minuto 19 gracias a Ferran Torres, que remató de primeras un centro de Marcus Rashford, mientras que el joven delantero Senny Mayulu igualó el duelo (1-1, min.38) tras culminar una jugada individual de Nuno Mendes.
El Barcelona y el PSG firman las tablas al descanso (1-1)
Barcelona, 1 oct (EFE).- El Barcelona y el París Saint-Germain empatan (1-1) al descanso del encuentro de la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones que se disputa en el Estadio Olímpico Lluís Companys.
