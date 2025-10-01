Fútbol Internacional

El Barcelona y el PSG firman las tablas al descanso (1-1)

Barcelona, 1 oct (EFE).- El Barcelona y el París Saint-Germain empatan (1-1) al descanso del encuentro de la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones que se disputa en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Por EFE
01 de octubre de 2025 - 16:50
El conjunto azulgrana abrió el marcador en el minuto 19 gracias a Ferran Torres, que remató de primeras un centro de Marcus Rashford, mientras que el joven delantero Senny Mayulu igualó el duelo (1-1, min.38) tras culminar una jugada individual de Nuno Mendes.

