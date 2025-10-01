El Elche presenta a sus 12 refuerzos con un mensaje ambicioso para el presente y el futuro

El director general del club ilicitano, Pedro Schinocca, y el presidente de la entidad, Joaquín Buitrago, han dirigido el acto, celebrado sobre el mismo terreno de juego del estadio Martínez Valero.

Los jugadores presentados han sido el francés Léo Pétrot, el argentino Fede Redondo, el congoleño Grady Diangana, los portugueses André da Silva y Martim Neto, el hispano uruguayo Álvaro Rodríguez, y los españoles Víctor Chust, Iñaki Peña, Alejandro Iturbe, Rafa Mir, Héctor Fort y Adriá Pedrosa.

Durante la presentación se ha recordado el espectacular inicio de curso del equipo ilicitano, que se mantiene invicto en su regreso a Primera y ocupa la cuarta plaza en la clasificación, en posición de Liga de Campeones.

Buitrago afirmó que la actual trayectoria del equipo, recién ascendido a Primera, “no es casualidad”, sino de un proyecto que arrancó hace seis años de la mano del empresario argentino Christian Bragarnik.

“El cambio en el club se ve en todas las facetas”, dijo el dirigente, que destacó la “fortaleza económica" del proyecto.

Buitrago valoró la importancia de la cantera y la afición en el Elche y agradeció a los 12 refuerzos haber apostado por el equipo este verano. “Seguro que no están arrepentidos”, señaló.

“La vocación es seguir creciendo, esta no es la meta. Queremos que se siga hablando del Elche y que se le recuerde como un gran equipo durante mucho tiempo”, finalizó Buitrago.

Schinocca, por su parte, recordó que durante los últimos seis años “ha habido momentos buenos y malos”, si bien incidió en que Bragarnik “siempre nos mostró el camino”.

El dirigente argentino del Elche destacó la apuesta de la entidad por un modelo “definido” de juego que es lo que ha llevado al equipo a su actual situación y elogió la labor del entrenador, Eder Sarabia.

“Su idea de juego representa y se identifica con lo que quiere el club”, incidió Schinocca, que también agradeció a la afición su respaldo al haber superado el récord histórico de abonados de la entidad (27.000).

“Vamos a por más y con todo”, finalizó el hombre fuerte de Bragarnik en el club ilicitano.

Tras los discursos, los 12 refuerzos han saltado al campo acompañados de bengalas y de imágenes destacadas de su carrera deportiva en los video marcadores.

Los futbolistas se han dirigido a los aficionados por orden de incorporación al club.

El primero fue el francés Pétrot, que se mostró “contento” por su fichaje y agradeció al club la “confianza” que ha depositado en él.

El portero Iturbe deseó “seguir creciendo” en la entidad ilicitana durante sus cuatro años de contrato y se mostró agradecido a la afición por su apoyo.

El delantero Álvaro Rodríguez afirmó que nunca dudó en aceptar la oferta del Elche y confió en “lograr grandes cosas” durante la temporada.

El portugués Neto valoró el buen inicio de temporada y deseó “seguir así porque creo que vamos a tener una temporada muy buena”.

Chust calificó el proyecto deportivo de “ilusionante para todos” y se mostró convencido de que el Elche va a vivir “un buen año”.

El argentino Fede Redondo, hijo del ex futbolista del Madrid y de la selección argentina, Fernando Redondo, confió en aportar al grupo “su grano de arena” y valoró de forma positiva “la calidad humana” del vestuario.

Rafa Mir, en racha goleadora, dijo estar “contento” de haber firmado por el Elche y se mostró “agradecido” a toda la gente que colaboró para su llegada al equipo.

El portugués André da Silva destacó el buen recibimiento que ha tenido en el club, mientras el alicantino Iñaki Peña se mostró ilusionado “por jugar en casa ante sus amigos y familia”, además de mandar un mensaje de “ambición”.

El congolés Diangana se mostró encantado del recibimiento por parte del vestuario y admitió que está “encantado” de vivir en un entorno “con mucho sol”.

Pedrosa aseguró que el Elche está “en el buen camino”, mientras Héctor Fort, por último elogió al “grupo de profesionales estupendo” al que se ha sumado, a la vez que confió en prolongar la actual “dinámica positiva”.

Para finalizar el acto, los 12 jugadores han posado con los dirigentes del Elche mostrando sus camisetas ante los aplausos de los aficionados congregados en el estadio.