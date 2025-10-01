El Museo FIFA inaugura una exposición sobre la revolución tecnológica vivida en el fútbol

Bajo el título "Innovación en acción, tecnologías para el fútbol dentro y fuera del campo", la muestra invita a descubrir cómo la tecnología está cambiando el fútbol aunque "sin sustituir la emoción o el juicio humano que hacen único este deporte", destacó un comunicado del museo.

La exposición está dividida en cinco áreas, una de ellas dedicada a medios de comunicación, en la que se puede analizar la evolución de la retransmisión de los Mundiales desde el primero que pudo verse por televisión, el de Suiza 1954, en aquel entonces mediante cámaras fijas en blanco y negro.

Décadas de avances han desembocado en emisiones con tomas de cámara ultralenta o resolución 4K en las últimas ediciones mundialísticas, como se muestra en la exposición.

En la sección dedicada a los avances tecnológicos en arbitraje, el visitante podrá ponerse en la piel de un árbitro en el área de revisión, o conocer las minicámaras que por primera vez llevaron los colegiados en el reciente Mundial de Clubes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otras secciones de la muestra giran en torno a la preparación para los partidos, o los análisis de datos usados por los propios entrenadores y futbolistas para la mejora de su rendimiento.

"Ofrecemos una plataforma a tecnologías y herramientas que rara vez están al alcance de los aficionados", subrayó el director gerente del museo, Marco Mazzone.

La exposición puede visitarse con la misma entrada que da acceso a la colección permanente, una de las más exhaustivas dedicadas al fútbol internacional.