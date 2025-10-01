El Nashville deja al Austin del español Nico Estévez sin Copa de Estados Unidos

Los goles del alemán Hany Mukhtar y del británico Sam Surridge, de penalti en la reanudación tras el momentáneo empate del albanés Myrto Uzuni, entregaron al Nashville la primera Copa de Estados Unidos de su historia, en una final disputada por dos equipos que nunca habían ganado este trofeo.
Con este triunfo, el Nashville consiguió el billete para la Liga de Campeones de la Concacaf de 2026.
Entre los clubes de la MLS participantes en el torneo regional también estará el Inter Miami de Leo Messi, finalista de la Leagues Cup.