El Nashville deja al Austin del español Nico Estévez sin Copa de Estados Unidos

Chicago (EE.UU.), 1 oct (EFE).- El Nashville conquistó este miércoles la Copa de Estados Unidos tras ganar por 2-1 al Austin del técnico español Nico Estévez en la final disputada en el Q2 Stadium de Austin.

Por EFE
01 de octubre de 2025 - 23:15
Los goles del alemán Hany Mukhtar y del británico Sam Surridge, de penalti en la reanudación tras el momentáneo empate del albanés Myrto Uzuni, entregaron al Nashville la primera Copa de Estados Unidos de su historia, en una final disputada por dos equipos que nunca habían ganado este trofeo.

Con este triunfo, el Nashville consiguió el billete para la Liga de Campeones de la Concacaf de 2026.

Entre los clubes de la MLS participantes en el torneo regional también estará el Inter Miami de Leo Messi, finalista de la Leagues Cup.

