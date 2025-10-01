El PAOK mide la crisis del Celta

El equipo de Claudio Giráldez llega tocado a su enfrentamiento con el PAOK, lastrado por su falta de contundencia en las áreas, demasiado frágil en la propia y dependiendo en exceso del olfato goleador de Borja Iglesias, que suma cinco dianas, en la del rival.

La expectativa generada por el ‘EuroCelta’ es proporcional a la decepción que vive en estos momentos el celtismo. Por primera vez desde su ascenso al primer equipo, el técnico Claudio Giráldez ha comprobado cómo un sector de la afición cuestiona sus decisiones.

El Celta ha igualado un registro negativo de hace 43 años al no ganar ninguno de los siete primeros partidos de Liga. Y el domingo visita Balaídos el Atlético de Madrid, una de sus bestias negras. Los rojiblancos encadenan cinco victorias en el estadio vigués y su última derrota fue hace siete años.

Bajo ese negro escenario, el equipo vigués y su entrenador encaran los últimos dos partidos antes de que LaLiga vuelva a pararse por los compromisos internacionales de las selecciones. Ganar al PAOK supondría un balón de oxígeno para recibir al Atlético, que este martes reafirmó su mejoría con otra goleada al Eintracht en la Liga de Campeones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No obstante, la misión no será fácil para los celestes. El equipo dirigido por Razvan Lucescu llega invicto a Balaídos, aunque eso no impide que el técnico rumano esté cuestionado por un sector de su afición.

En la Superliga griega es tercero con un balance de tres victorias y dos empates en cinco partidos. Tiene dos puntos menos que el líder, el Olympiakos de José Luis Mendilibar, al que se enfrenta este fin de semana. Y en la Liga Europa arrancó con un empate sin goles ante el Maccabi Tel Aviv.

Lucescu tiene la baja para este partido del atacante Dimitris Pelkas, que ya no pudo jugar contra el Asteras Aktor por una contusión. Por ello, el técnico del PAOK podría repetir el mismo once del último partido, con Despodov, Konstantelias y Taison por detrás del delantero ruso Fiódor Chálov.

La otra posibilidad es que el internacional griego Georgios Giakoumakis, futbolista que está cedido por el Cruz Azul mexicano, entre en la línea de ataque y su compatriota Michailidis ocupe el puesto del croata Lovren en el centro de la defensa.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Beltrán, Moriba, Mingueza; Aspas, Williot o Jutglà y Borja Iglesias.

PAOK: Pavlenka; Kenny, Kedziora, Michailidis o Lovren, Taylor; Meite, Camara; Despodov, Konstantelias, Taison; Chálov o Giakoumakis.