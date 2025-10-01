Giráldez: "El PAOK tiene más experiencia; nosotros la rabia de cambiar nuestra imagen"

“Queremos ganar, sabemos que en estos últimos dos partidos no hemos estado a nuestro nivel. Tenemos confianza máxima en que vamos a cambiar esta dinámica, necesitamos una victoria para recuperar nuestro juego. En estos partidos no nos han salido las cosas como queríamos, seguramente por un exceso de responsabilidad en el partido de Stuttgart”, explicó.

En su comparecencia ante los periodistas, el técnico celeste, que recupera al central sueco Carl Starfelt y mantiene la duda del centrocampista Hugo Sotelo, señaló que en el vestuario están “tranquilos”, pero también “fastidiados” por esa mala dinámica que atraviesan.

“Probablemente ellos tengan mucha más experiencia que nosotros en Europa, no sólo en cuanto a club, sino también en cuanto a jugadores; pero nosotros tenemos esa rabia de cambiar la imagen que hemos dado en estos dos partidos, las ganas de volver a ser nosotros mismos y eso es más poderoso que cualquier otra variable”, incidió.

Por ello, Giráldez espera que el duelo ante el equipo griego sea el punto de inflexión que necesita su equipo para tomar impulso en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), donde el Celta se encuentra al borde de los puestos de descenso tras sumar únicamente cinco puntos en la siete primeras jornadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Cuanto antes llegue otro partido, más allá de la competición, mejor nos viene en este momento para que podamos tener buenas sensaciones, para que recobremos el fútbol que nos va a llevar a los resultados. Nuestra manera de jugar hace que estemos más cerca de ganar cuando somos nosotros mismos y conseguimos imponernos al rival”, indicó.

El entrenador del Celta insistió en que la Liga Europa es una competición “para disfrutar”, pero dejó claro que eso no quiere decir que vayan a tirar la competición continental.

“Como más disfrutamos es ganando, compitiendo. Ojalá mañana consigamos esa primera victoria que nos limpie de ese problema mental para jugar menos atenazados de lo que lo hicimos en los últimos dos partidos”, subrayó.

Giráldez pidió a sus jugadores que sean “valientes” y “atrevidos” para imponerse al conjunto dirigido por el rumano Razvan Lucescu, y al celtismo mandó un mensaje de “tranquilidad” porque el curso acaba de empezar y hay mucho canterano que “nunca” se había encontrado en esta situación.

“Estábamos todos en una fiesta y ahora la música no está sonando, se han encendido las luces y tenemos que mantenernos todos dentro del bar porque volveremos a poner la música y volveremos a apagar las luces”, sostuvo el técnico celeste, para quien “no” es su peor momento desde que ascendió al primer equipo.

“Tenemos que tener la confianza que estos jugadores se han ganado, que este grupo se ha ganado. Pero también es verdad que necesitamos mejorar nuestras prestaciones y nuestros resultados”, señaló el entrenador del Giráldez, que agradeció la “confianza” de la presidenta del club, Marian Mouriño, quien ayer dijo que su futuro no estaba en cuestión.