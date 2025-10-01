Januzaj sufre un esguince de tobillo y es seria duda para la visita del Barça

Januzaj, al que el Sevilla le buscaba salida este verano, finalmente se quedó en la plantilla y Almeyda le ha dado desde el inicio protagonismo, a lo que el belga le ha respondido con un buen rendimiento, con lo que sería una baja significativa para la visita de los azulgranas.

Tras el entrenamiento de recuperación que tuvo lugar en la tarde del martes, la primera plantilla volvió a la ciudad deportiva sevillista este miércoles en sesión matinal, en la que el técnico argentino no pudo contar con Januzaj debido a ese esguince, informó el club.

Así, el belga se une a la lista de lesionados en la que también están el delantero Alfon González y el central Kike Salas, quienes ya fueron baja el pasado domingo en la victoria en el campo del Rayo Vallecano (0-1) y que este miércoles realizaron trabajo específico dentro de su plan de recuperación.

Almeyda también está pendiente de la evolución de otros jugadores que tampoco estuvieron en Vallecas, casos del medio Joan Jordán, que trabaja con el grupo desde la pasada semana después de que fuera operado el 15 de julio de una hernia disca; y del central francés Tanguy Nianzou, que se recupera de una lesión leve en el bíceps femoral del muslo derecho que se produjo el pasado miércoles en el partido ante el Villarreal.

