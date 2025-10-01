La Generalitat admite conversaciones para organizar un amistoso Cataluña-Palestina

"Nos constaba el interés de Palestina de manera extraoficial y hemos pedido que se haga de forma oficial, por escrito", ha explicado el conseller en declaraciones al programa 'El món a Rac1', que ha remarcado "la voluntad tanto de la conselleria como del propio presidente (Salvador Illa) de que este partido se pueda hacer".

Álvarez ha reconocido que está en contacto con la Federación Catalana de Fútbol (FCF) para encontrar la fecha y la sede adecuada para la organización del encuentro, aunque ha admitido que "no es fácil" encuadrar el partido en el parón de selecciones del 10 al 18 de noviembre y "convencer a los jugadores que puedan venir".

El conseller ha admitido que el Estadio Olímpico Lluís Companys es "una de las opciones" que están sobre la mesa, ha asegurado que el Ayuntamiento de Barcelona también "es consciente" de la propuesta, y ha desvelado que espera "avanzar mucho" durante el día de hoy en las conversaciones, aunque no sabe "si definitivamente".

"Trabajamos para encontrar el mejor escenario posible para poder usar el fútbol como una herramienta de paz y tener la máxima visibilidad posible", ha expresado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estas declaraciones llegan semanas después de que la Federación Vasca de Fútbol anunciara la disputa de un partido amistoso con la de Palestina, el próximo 15 de noviembre en San Mamés.