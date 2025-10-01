LaLiga denuncia los insultos contra el Real Madrid y Simeone en el derbi

El escrito de LaLiga publicado este miércoles refleja cinco incidencias protagonizadas a lo largo del partido en el Metropolitano por seguidores locales, entre ellos el lanzamiento de un objeto de pequeño tamaño desde la grada, que no impactó en nadie, y otros cinco momentos en los que seguidores visitantes profirieron insultos contra la afición atlética, el club y el entrenador argentino.

La denuncia de LaLiga también refleja que en el Girona-Espanyol aficionados locales entonaron insultos contra el equipo visitante en tres momentos del partido; que seguidores españolistas insultaron igualmente al conjunto local y al Barcelona y los del Getafe al árbitro en dos ocasiones en su encuentro con el Levante.

El comportamiento de los seguidores del Burgos, por insultos a jugadores del Málaga y al equipo malagueño, y el de los del Valladolid, que también lo hicieron contra la Cultural y Deportiva Leonesa figuran igualmente en la denuncia.

LaLiga, a través de la plataforma LALIGAVS, recoge informes, sugerencias o requerimientos de los aficionados que acuden a los partidos, para contribuir a la lucha contra la violencia en los estadios y desde hace años solicita más competencias para poder luchar contra el problema de la violencia en el fútbol.

