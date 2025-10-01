Livramento, del Newcastle, hasta dos meses fuera por una lesión en la rodilla

El defensa inglés se lesionó en la rodilla en la derrota contra el Arsenal el fin de semana pasado en la Premier League.

El joven lateral de 22 años se perderá los dos próximos compromisos internacionales de Inglaterra, contra Gales y Letonia, y con casi toda seguridad también los de noviembre, frente a Serbia y Albania.

Esto deja a Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, con otra opción menos para el lateral derecho ya que Trent Alexander-Arnold está también lesionado.

Livramento, además, se perderá el duelo de Liga de Campeones contra el Athletic Club de Bilbao el próximo 5 de noviembre.

