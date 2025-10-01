Los Mossos d'Esquadra esperan la llegada de 3.000 aficionados del PSG a Barcelona

El inspector Andreu González, en declaraciones al programa 'El món a Rac1', ha explicado que algunos de estos hinchas llegaron ayer por la noche a la capital catalana, aunque la mayoría aterrizarán hoy entre las 12:00 y las 18:00 hora local, y regresarán tras la disputa del partido, sin pasar la noche en la ciudad.

La policía catalana ha preparado un dispositivo en el centro de Barcelona para "minimizar riesgos" en las horas previas el encuentro -en la zona de la fachada litoral, la Rambla, la plaza Real y la plaza de Catalunya-, y otro específico para el partido y la posterior salida del estadio.

Los Mossos d'Esquadra han convocado a los aficionados visitantes a las 18:00 en la plaza de España, tres horas entes del partido, para acompañarlos hasta el Lluís Companys.

González ha recordado que el incidente más destacable la última vez que el PSG visitó Barcelona, en abril de 2024, fue "un conato de pelea con algunos aficionados del Barça" en la plaza Real.

El inspector ha indicado que "como mucho son unos cincuenta" los hinchas visitantes que viajan sin entrada y ha confirmado que esta noche "no se ha producido ningún incidente".

Por su parte, el FC Barcelona anunció este martes que el partido había sido clasificado de alto riesgo y la implementación de medidas de seguridad, especialmente en el control de la venta de entradas y la presencia de asistentes del equipo francés fuera del espacio destinado a su afición.