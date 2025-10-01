Fútbol Internacional

Mikautadze pone en ventaja al Villarreal ante la Juventus tras la primera parte (1-0)

Vila-real (Castellón), 1 oct (EFE).- Un gol del delantero georgiano Georges Mikautadze, anotado en el minuto 18, permite al Villarreal superar a la Juventus (1-0) tras una primera parte en la que la velocidad de los atacantes del equipo español ha desbordado por momentos a la defensa italiana.

Por EFE
01 de octubre de 2025 - 16:55
Alfonso Pedraza pudo ampliar la cuenta del equipo castellonense con un disparo al palo, aunque la Juventus ha ido a más con el paso de los minutos y ha obligado al debutante Arnau Tenas a emplearse a fondo en dos acciones para evitar el empate.

