Neymar desaparece por primera vez en una rueda de prensa de Ancelotti

Un mes después de dejar claro que solo convocará a jugadores que estén al 100 % de sus condiciones físicas, exigencia que, dijo, también se extiende para Neymar, el mayor anotador de la selección, el técnico italiano finalmente no tuvo que dar explicaciones sobre la ausencia del atacante del Santos en una convocatoria.

El nombre del exjugador del Barcelona y París Saint-Germain no fue mencionado ni en la rueda de prensa en que Ancelotti anunció la lista de convocados para los amistosos de este mes con Corea del Sur y Japón, ni en los bastidores de la cita en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Para tal ausencia contribuyó una declaración de los dirigentes del Santos esta semana, en la que admitieron que la recuperación del delantero de la nueva lesión que sufrió se demorará más de lo previsto y que Neymar tan solo tendría condiciones de volver a las canchas en noviembre.

El delantero no juega con la selección desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión en la rodilla precisamente en un partido de la pentacampeona del mundo.

En dos de las tres convocatorias hechas hasta ahora por Ancelotti, Neymar estaba bajo cuidados médicos y en la tercera estaba concluyendo un proceso de recuperación, pero aún sin condiciones físicas adecuadas.