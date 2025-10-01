Olimpia busca sellar su pase a semifinales frente al Cartaginés en la Copa Centroamericana

El encuentro se disputará en el estadio José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa, donde los 'leones' del Olimpia buscarán aprovechar su condición de locales y el respaldo de su afición para sellar su pase a la siguiente fase.

El conjunto hondureño, dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, tiene una amplia experiencia internacional y es líder en el campeonato hondureño, respaldado por un plantel con figuras de peso como Jerry Bengtson y Jorge Benguché.

El Olimpia llega con la ventaja del 2-1 conseguido en la ida en Cartago, gracias a los goles de Michaell Chirinos y Benguché, quien suma cinco tantos en el torneo y comparte el liderato de goleo con el costarricense Marco Ureña, autor del gol brumoso en ese duelo.

El club hondureño atraviesa un momento histórico: acumula seis partidos invicto en la competencia, la racha más larga de su historia, y ha marcado al menos dos goles en cada uno de sus últimos cinco encuentros.

Por su parte, el Cartaginés, uno de los clubes históricos de Costa Rica y bajo la dirección técnica de Andrés Carevic, llega a Tegucigalpa con la misión de dar la sorpresa.

Los costarricenses necesitan ganar por 2-1 para avanzar por el criterio de gol de visitante, y confía en su orden táctico y en la eficacia de su ofensiva para revertir la serie.

En la siguiente fase, el ganador de esta llave se enfrentará al Alajuelense de Costa Rica, que el martes selló su boleto a las semifinales al vencer por 1-2 al Motagua hondureño en el partido de vuelta de los cuartos de final.

Olimpia: Edrick Menjivar; Facundo Queiroz, Juan Hernández, Elison Rivas, Kevin Güiti, Jorge Álvarez, Axel Jamir Maldonado, José Pinto, Michaell Chirinos, Yustin Arboleda y Jorge Benguche. Entrenador: Eduardo Espinel

Cartaginés: Kevin Briceño; Jesús Everado Rubio, Diego Mesén, Diego Hernández, Marcelo Pereira, Suhander Zuñiga, Luis Flores, Jesús Baitz, José Mora, Marco Ureña y Johan Venegas. Entrenador: Andrés Carevic.

Estadio: Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.