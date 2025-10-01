Pellegrini: "El Ludogorets es un equipo creativo, con muchos jugadores brasileños"

Pellegrini apuntó a la necesidad de "hacer un buen partido defensivo" frente a un adversario que "ha ganado todos los partidos que lleva de liga y que ganó en la primera jornada en el campo del Malmoe", por lo que están "acostumbrados a salir a por la victoria, sobre todo en su campo".

El técnico santiaguino recitó su cantilena que ha "repetido muchas veces" de que "jugar el jueves pasa factura el domingo" y, esta vez, añadió, "la combinación es mala porque el sábado hay que volver a viajar", ya que juega el domingo en Liga en el campo del Espanyol, pero afirmó que "el plantel está involucrado para afrontar dos competiciones".

Debido a una sanción de la temporada pasada, UEFA no ha autorizado el viaje a seguidores béticos a Razgrad, lo que Pellegrini lamentó porque "el apoyo de la afición es decisivo", ya que "siempre acompaña una importante cantidad" de hinchas, pero "desgraciadamente mañana no va a ser así" y eso constituirá "un obstáculo más".

El preparador andino se felicitó porque su "equipo se está afianzando poco a poco" y está "contento porque no se escaparon puntos de casa contra dos rivales directos como Real Sociedad y Osasuna en las dos últimas jornadas" ligueras, a lo que da mucha importancia porque en el torneo de la regularidad "no se recuperan los puntos".

Aunque las conversaciones para prolongar el contrato que expira el 30 de junio están ahora paradas, Pellegrini dijo estar "concentrado en que esta sexta temporada en el Betis sea lo mejor posible" y anunció que "ya se irá clarificando el futuro, aquí, en otro club o en Chile".